publié le 11/10/2018 à 16:54

Les faits se sont déroulés mercredi 10 octobre, dans le sud de Rennes. L'issue aurait pu être tragique. Un jeune garçon de 13 ans a contacté le centre d'information et de commandement du commissariat de police de Rennes, où affluent les communications du département d'Ille-et-Vilaine adressées à la police, raconte Ouest-France.



Au téléphone, l'adolescent explique à son interlocuteur - un gardien de la paix - que sa mère est sur le point de se suicider, qu'elle "était partie dans son garage avec une corde", confie le policier au quotidien régional. Pendant près de sept minutes, le fonctionnaire de police va tenter de rassurer l'enfant. En parallèle de la conversation, il dépêche des secours sur place.

L'adolescent suit sa mère dans le garage et rapporte ce qu'il voit au policier, sans parvenir à la dissuader. Policiers et pompiers sont arrivés à temps et ont réussi à empêcher la mère du jeune garçon de commettre l'irréparable. "Je suis aussi père d'un enfant de 13 ans. Ça vous bouleverse, quand vous recevez un tel appel", a confié le policier au bout du fil à Ouest-France.