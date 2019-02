publié le 05/02/2019 à 09:46

C'est un chiffre publié à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le suicide, en 2017, 4,7% des 18-75 ans ont déjà pensé à mettre fin à leurs jours au cours des 12 derniers mois. Cela représente 1 million de personnes, comme le rapporte Libération. Chaque année en France, rappelle le journal, ils sont 9.000 à passer à l'acte. C'est l'un des taux les plus élevés en Europe.



Ce qui inquiète aujourd'hui les psychiatres, c'est "le risque de contagion suicidaire". En moyenne, explique le professeur Pierre Thomas dans les colonnes de La Croix, "un suicide, ce sont 7 proches endeuillés, une vingtaine de personnes impactées. Or le risque de suicide, dit-il, augmente significativement dans l'entourage d'une personne suicidée. Un phénomène de contagion observé également lors du suicide d'une personnalité."

"Par exemple, explique le docteur Notredame, dans le mois qui a suivi la mort de Marilyn Monroe en 1962, on a recensé une augmentation du taux de suicide de 12.5% aux États-Unis et plus de 40% pour la seule ville de Los Angeles". "En France, poursuit-il, après le suicide de Pierre Bérégovoy en 1993, les suicides par arme à feu ont connu une augmentation de 26.5% chez les hommes de la même tranche d'âge. "Le risque, explique-t-il touche bien sur plus fortement les personnes vulnérables. Il y a comme un collage identitaire qui pousse à adopter tous les comportements de l'autre, y compris les plus extrêmes".

Accorder une attention particulière à une personne confrontée à un suicide

"La priorité, ajoute le docteur Notredame, c'est d'accorder une attention toute particulière à la vulnérabilité, plus ou moins extériorisée, de toute personne confrontée à un suicide". "Il faut éviter aussi les formules du type 'Et maintenant il repose en paix', pour ne pas que le suicide apparaisse comme la seule issue possible pour une personne qui va mal". Le psychiatre en appelle aussi à la responsabilité des médias, à la nôtre donc. Il invite chacun à faire preuve de retenue, en donnant le moins de détails possibles ou en évitant de présenter ce décès comme "un geste romantique" ou "une ultime quête de liberté".