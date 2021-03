L'affaire Cons-Boutboul : mensonges mortels

et Marie Bossard

publié le 09/03/2021 à 21:05

Dans la soirée du 27 décembre 1985, Jacques Perrot se trouve chez lui. Il téléphone à un de ses amis pour le prévenir que le rendez-vous qu'il devait avoir avec sa belle-mère, Marie-Elisabeth Cons Boutboul, vient d'être annulé. Il propose donc à son ami de le rejoindre à la brasserie Le Ballon des Ternes pour dîner. Alors qu'il sort à peine de son appartement, Jacques Perrot est touché par trois balles de 22 long rifle. Il décède à 20h20.

La nouvelle de sa mort fait rapidement le tour de toutes les rédactions. Jacques Perrot est une très personnalité très en vu du tout Paris. Cet avocat traite des dossiers de litige financier, spécialiste de droit civil et commercial. Il est une figure connue du barreau de Paris. De plus, Jacques Perrot est l'époux d'une célébrité des champs de courses : la femme-jockey Darie Boutboul.

La brigade criminelle élimine rapidement l'hypothèse d'une agression qui aurait mal tourné. Tout porte à croire à une exécution : les douilles ont été ramassées, un pneu de la voiture de l'avocat a été crevé et sa moto a été endommagée. Sans doute dans le but de le retarder et ne lui laisser aucune chance de partir.

Nos invités

Dominique Verdeilhan, auteur du livre "L'audience est ouverte" aux éditions du Rocher.

Christian Flaesch, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres. Commissaire à la brigade criminelle, à l'époque des faits.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.