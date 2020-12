Emile Louis, le bourreau des disparues de l'Yonne

publié le 17/12/2020 à 21:05

Le 5 juillet 1981, un agriculteur de Rouvray, un village de l'Yonne, découvre un corps en décomposition sous le fumier de sa remise. Le paysan admet qu'il ne visite presque jamais cette cabane. Le corps semble être là depuis quelques semaines. Le cadavre porte des lambeaux de vêtements, ses mains sont attachées dans le dos et un bâillon entrave sa bouche. L'adjudant-chef Christian Jambert est saisie de l'enquête.

Le médecin légiste établit qu'il s'agit d'une femme qui aurait entre vingt et trente ans. Le corps a séjourné trop longtemps dans le fumier pour établir une date précise de la mort, mais il semblerait qu'elle soit décédée depuis quelques mois. Christian Jambert fait le tour des nombreuses femmes signalées disparues dans la région mais impossible d'identifier l'inconnue. Ce n'est que 5 mois plus tard, que l'enquête s'accélère avec le nouveau signalement d'une disparition. Le corps retrouvé par l'agriculture est celui de Sylviane Lesage, 22 ans, ancienne enfant de la DDASS et mère célibataire. Elle a disparu depuis presque 1 an.

Le gendarme Jambert découvre que c'est son ancienne nourrice Gilberte Lemenorel qui s'est inquiétée de sa disparition. Il découvre également qu'elle vit maritalement avec Emile Louis, qu'il a déjà entendu pour la disparition d'une jeune fille de 16 ans. A l'époque, chauffeur de bus, il a la réputation d'être un obsédé sexuel, agressant sexuellement les femmes et notamment des handicapées mentales qu'il transporte.

Une longue enquête se dessine. Emile Louis avouera presque 20 ans après, avoir tué 7 femmes dans l'Yonne, presque toutes issues de la DDASS et handicapées.

Nos invités

Stéphane Munka, journaliste.

Pierre Monnoir, président de l'association de défense des handicapés de l'Yonne.

