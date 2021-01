et Marie Bossard

publié le 28/01/2021 à 21:05

Le 7 avril 2004, au matin, au centre de vacances PEP18 à Saint-Brevin-les-Pins, un pensionnaire manque à l'appel. Jonathan Coulom, 10 ans et demi n'est plus dans sa chambre. Il est arrivé avec sa classe de CM2 quelques jours plus tôt pour une première découverte de l'Océan. Jonathan n'a pris ni ses chaussons, ni ses chaussures, mais l'hypothèse d'une fugue est priorisée. Les moniteurs font le tour du centre, sans résultat. Ils contactent immédiatement la gendarmerie.

Dans les heures qui suivent la disparition, 130 militaires sont à pied d'œuvre pour ratisser les bois avoisinants, 600 affichettes portant le signalement du petit garçon sont distribuées, une cellule spécialisée baptisée "Disparition 44" est mise en place pour recueillir tous les renseignements utiles et un numéro vert est ouvert.

Malgré les efforts déployés, aucune trace de Jonathan. L'hypothèse d'un enlèvement reste dans tous les esprits. La serrure de la chambre de Jonathan est depuis longtemps cassée et son lit était celui le plus proche de la porte. Le plus facile d'accès. Les recherches ne vont jamais cesser jusqu'à la découverte du corps du petit garçon.

Le 19 mai 2004, le corps de Jonathan est retrouvé à la surface d'un petit étang. Il est en position fœtale, des cordelettes en nylon enserrent ses chevilles, poignets et son cou. Le tueur à lesté le corps avec un parpaing de 18 kilos. L'autopsie conclue qu'il est mort étouffé. Egalement, un expert affirme que la victime a été immergée entre le 7 et 8 mai, soit un mois après le rapt. Jonathan aurait donc été longtemps séquestré avant d'être tué.

Nos invités

Me Caty Richard, avocate de la grand-mère de Jonathan

Patrice Gabard, journaliste correspondant RTL à Nantes

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.