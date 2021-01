Assassinat de Kevin Chavatte : un pacte mortel entre lycéens

et Marie Bossard

publié le 19/01/2021 à 21:05

Le samedi 2 juin 2018, à 15h05, une jeune fille appelle le numéro d'urgence de la police. Elle décrit une agression au couteau dans un parc de Mourmelon-le-Grand. Elle décrit spontanément l'agresseur : un homme très grand, portant un masque et une casquette. Les pompiers arrivent rapidement sur place et tentent un massage cardiaque sur la victime qui porte plusieurs plaies au cou, au thorax et au flanc gauche. Mais il n'y a rien à faire, Kevin Chavatte, 17 ans, est déclaré mort par le médecin du Samu.

Océane, la jeune fille qui se trouvait avec lui est toute de suite entendue par les gendarmes. Elle raconte qu'elle était assise avec Kevin, lorsqu'un homme aurait tenté de lui voler son sac. Elle serait tombée et l'homme se serait jeté sur Kevin, le frappant et lui donnant de nombreux coups de couteau dans le dos.

Kevin Chavatte a reçu 34 coups de couteau. Certains de ces coups ont été portés alors que le lycéen ne se débattait plus. Les médecins légistes soulignent l'acharnement envers la victime. La famille de Kevin est sous le choc. La mère du garçon explique qu'Océane était le grand amour de Kevin, qu'ils ne se parlaient plus depuis 3 mois et qu'ils se revoyaient pour la première fois ce samedi.

Les enquêteurs ne vont pas en rester à la seule version d'Océane et vont comprendre qu'il ne s'agit pas d'une agression gratuite. Elle va vite se retrouver au centre de l'enquête avec un certain Adrien, un lycéen, très amoureux d'elle.

Nos invités

Mathieu Livoreil, journaliste au journal l'Union. Il est co-auteur du livre L'approche du mal aux éditions Grasset.

Me Fanny Quentin, avocate des parents de Kevin Chavatte

