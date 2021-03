L'étrange mort de Marie-France Pisier

publié le 01/03/2021 à 21:05

Le 24 avril 2011, à 4h02 du matin, les sapeurs-pompiers de Saint-Cyr-sur-Mer sont avertis par un appel téléphonique de la présence d'un corps dans la piscine d'une villa. Une femme se serait apparemment noyée. Elle ne respire plus. Les pompiers découvre la victime pratiquement au centre de la piscine, le haut du corps et la tête coincés sous une lourde chaise en fer forgé. Son décès est constaté à 7h00 du matin. Il s'agit de Marie-France Pisier, célèbre actrice de 66 ans.

Le procureur adjoint de Toulon, Pierre Cortès, ouvre une enquête pour "recherche des causes de la mort". Les gendarmes sont saisis et vont tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est son mari qui a découvert son corps. Il explique aux gendarmes qu'il est allé se coucher vers 23h laissant Marie-France seule devant la télé. En se réveillant à 4h00 du matin, il s'est aperçu que son épouse n'était pas dans le lit. La scène de crime est incongrue et ne permet pas d'établir une cause de la mort.

Contre toute attente, l'autopsie ne permet pas non plus de d'établir les causes de la mort de Marie-France Pisier. Elle avait de l'alcool dans le sang, mais n'était pas ivre, elle avait également pris un anti-douleurs pour sa sciatique. Egalement, ses poumons ne contiennent qu'une infime quantité d'eau, insuffisant pour provoquer une noyade. Alors de quoi est morte Marie-France Pisier ?

Nos invités

David le Bailly et Violette Lazard, journalistes à l'Obs

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.