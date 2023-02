Justice : comment une garde à vue se déroule-t-elle ?

La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit. Cette mesure de garde à vue permet à l'enquêteur d'avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La durée de la garde à vue est limitée.

Le suspect a des droits en tant que gardés à vue, dont celui d'être assisté par un avocat, Un officier de police judiciaire, à son initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut décider d'une garde à vue. L'officier de police judiciaire peut être un policier ou un gendarme dès le début de la garde à vue. Il doit en informer le procureur de la République.

La garde à vue doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1/ Continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée.

2/ Garantir la présentation de la personne à la justice.

3/ Empêcher la destruction d'indices.

4/ Empêcher une concertation, c'est-à-dire une conversation avec des complices.

5/ Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes.

6/ Arrêter une infraction en cours. Une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info