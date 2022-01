Jusqu'à 10.000 euros pour une réparation de porte : six faux serruriers jugés pour escroquerie à Bobigny

Entre 2.500 et 10.000 euros, au lieu des 70 euros annoncés. Six escrocs présumés sont jugés, depuis ce lundi 17 janvier, devant le tribunal de Bobigny. En cause, une activité de serrurerie qui leur aurait permis de générer 1,2 million d'euros en deux ans. À chaque fois, ils effectuaient des réparations inexistantes, mal faites ou surfacturées.

Une cinquantaine de victimes a été identifiée par les enquêteurs, en majorité des personnes âgées ou vulnérables. En tout, le préjudice est estimé à 100.000 euros, d'après l'enquête.

Le stratagème était bien rodé. Les victimes appelaient un numéro de serrurier paraissant légitime, trouvé sur un prospectus ou une annonce sur internet. Mais via un montage de renvoi d'appels, la communication aboutissait sur un téléphone portable détenu par "Bernard", informaticien de 33 ans.

Ensuite, un autre complice envoie l'ordre d'intervention à un groupe d'exécutants, via une messagerie en ligne. Dans ce système, il fallait "faire du chiffre". Les meneurs présumés faisaient fortement pression sur leurs "employés" pour qu'ils extorquent le maximum d'argent aux clients, quitte à casser davantage les portes pour facturer de nouvelles prestations.

Le procès doit durer jusqu'à mercredi. Les prévenus encourent jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende.