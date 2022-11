Jerry Lee Lewis : deux mortes dans l'ombre du "killer"

À l'été 1984, Shawn Michelle est retrouvée morte dans son lit, dans le huis clos d'un ranch à la frontière du Mississippi et du Tennessee. Le jeune femme, alors âgée de 25 ans, était la cinquième épouse du roi incontesté du rock'n'roll et du rockabilly : Jerry Lee Lewis. Le corps de la victime présentait des écorchures, mais aussi une série de bleus et du sang séché.

Cela faisait seulement 77 jours que Shawn était mariée à Jerry Lee Lewis, une star réputée imprévisible et baptisée "The Killer" ("le tueur"). Connue pour ses excès de drogue, sa passion pour les armes à feu, mais aussi ses comportements douteux avec les femmes, cet ange noir était au cœur de scandales à répétitions. Jamais inquiété de représailles, Jerry Lee Lewis demeurait intouchable.

"En général, la justice traite plus durement les stars, mais Jerry Lee Lewis, lui, c'est un mystère", atteste Fabrice Epstein, avocat aux barreaux de Paris et chroniqueur pour le magazine Rock & Folk. "C'est systématique avec lui, dès qu'il y a un problème judiciaire, de drogue ou des conduites en état d'ivresse, il s'en sort plus ou moins bien. Le meurtre de Shawn Michelle vient conforter cette attitude peu regardante de la justice vis-à-vis de lui", explique-t-il au micro de RTL.

Deux féminicides passés sous silence

Malgré les regards tournés vers la star, l'enquête sur la mort de Shawn Michelle se poursuit au ralenti. Proche ami du shérif adjoint du comté, Jerry Lee Lewis est assuré que l'affaire ne s'ébruite pas. "On a le sentiment que tout le monde se connaît, que tout le monde s'arrange", explique Fabrice Epstein. L'autopsie est confiée à un médecin privé de renom, Jerry Francisco, dont les honoraires ont été payés de la poche du musicien. Ce dernier avait autopsié l'autre roi du rock, Elvis Presley.

Le rapport du pseudo docteur était aussi énigmatique que le reste de l'enquête, ne donnant aucune précision sur les circonstances de la mort de Shawn Michelle. "Aucun travail n'est fait, rien n'est expertisé. Énormément de choses ne sont pas faîtes, au-delà de cette autopsie gâchée, on a une scène de crime qui n'a pas été analysée", raconte l'avocat au micro de RTL. Comme un refrain incessant, le show "must go on" poursuit son cours, classant rapidement cette affaire par des funérailles précoces.

C'est le caïd de la région Fabrice Epstein dans "L'Heure du crime"

L'avocat poursuit : "Jerry Lewis, c'est le caïd de la région. Il fait peur à tout le monde, on dit qu'il a les juges dans ses poches et c'est peut-être pour ça qu'on ne va pas avoir une enquête classique dès lors que la scène de crime est découverte". Malgré les efforts du procureur et le shérif de la ville d'Hernando pour dissuader l'implication criminelle de Jerry Lee Lewis, les doutes ne sont pas dissipés.

La famille de Shawn Michelle avait rapporté publiquement un mariage transformé en une prison inhumaine, d'après les confidences de la cinquième épouse. Un scénario similaire que tenait sa prédécesseuse, Jaren Gunn Lewis qui, deux ans auparavant, avait été découverte sans vie. Cette dernière accusait son célèbre mari de nombreuses violences, commises la plupart du temps sous emprise de la drogue ou de l'alcool.

Jaren avait engagé une véritable bataille judiciaire pour divorcer de la star du rock, et avait annoncé un grand déballage public. Quelques jours plus tard, l'épouse est retrouvée noyée. À l'époque, le médecin avait conclu à un accident, laissant le démon starifié poursuivre sa route, malgré deux épouses du rocker mortes dans des conditions troublantes et inexpliquées.

À jamais intouchable ?

Immense star et icône scandaleuse par essence, rien ne semblait résister à celui qui était décrit comme une légende. "C'est quelqu'un qui est lié à l'Amérique, bercé dans l'écriture et qui est intelligent, cultivé", décrit l'avocat des barreaux de Paris. "Il va jouer de son image diabolique et c'est pour ça que sa vie est remplie de tribunaux, de rédemption et de salut".

On ne peut pas condamner Jerry Lee Lewis dans le comté de Desoto Fabrice Epstein.

Dans L'Heure du crime, Fabrice Epstein confirme un aveu de culpabilité de la part du manager de Jerry Lee Lewis : "On l'avait interviewé après la victoire judiciaire du musicien, il disait : on ne peut pas condamner Jerry Lee Lewis dans le comté de Desoto comme on ne peut pas condamner Elvis Presley dans sa ville de Memphis. Ce sont des gens qui sont intouchables. Il y a ce principe-là dans ce petit monde, dans ce petit microcosme".



Jerry Lee Lewis ne sera jamais inquiété pour le décès inexpliqué de Shawn Lewis et de Jaren Lewis. L'ange diaboliquement ancré dans les mémoires du rock s'est éteint le 28 octobre 2022, à 87 ans.

L'invité de "L'heure du crime"

- Fabrice Hepstein, avocat aux barreaux de Paris et chroniqueur pour le magazine Rock&Folk.





