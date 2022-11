Jusqu'à l'hiver 2016, les Rouxel apparaissaient comme une famille tranquille, unie, partageant des passions simples et cultivant la discrétion dans une maison du pays basque. Un jour de février, cette belle harmonie vole en éclat.

Le père et la mère de la famille Rouxel, Pascal et Ewa, sont retrouvés tués dans leur domicile. Les enquêteurs se heurtent alors aux obscurs méandres du cercle Rouxel. Les soupçons vont se porter sur les deux fils, Kevin et Yann ainsi que l'épouse du premier, Sofiya Bodnarchuk. Kevin est décrit comme un garçon intelligent, très proche de sa mère. Il serait jaloux de son frère autiste qui était entouré d'une grande affection par ses parents.

Le 19 novembre 2020, Kevin et Sofiya comparaissent devant la Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à Pau. Jusque là, le mari reconnaissait avoir tué volontairement son père et involontairement sa mère. Il exonérait Sofiya de toute responsabilité. Désormais il la charge. La jeune femme se défend de ces accusations. Le samedi 28 novembre 2020, le couple prend le chemin de la prison.

Un acharnement que vous ne pouvez imaginer Me Edouard Martial, avocat de Sofiya Bodnarchuk

Le 3 octobre 2022, Kevin Rouxel et Sofiya Bodnarchuk sont à nouveau devant la Cour d'assises. Le procès condamne à nouveau le fils du couple assassiné. Le doute profite à l'ex-épouse et Sofiya est acquittée.

Interviewé dans L'Heure du crime, Me Edouard Martial, avocat de Sofiya Bodnarchuk, se souvient d'un acquittement compliqué à obtenir : "C'était extrêmement difficile de la défendre et de faire entendre sa voix. En face, j'avais d'autres confrères qui étaient parties civiles, aussi bien pour le neveu, pour la nièce ou une association. J'ai entendu 6 avocats généraux en face de moi qui ont montré un acharnement que vous ne pouvez imaginer", dit-il au micro de RTL.

Ce qui a été primordial c'est l'attitude de Kevin Rouxel. Me Edouard Martial, avocat de Sofiya Bodnarchuk

Kevin Rouxel accable à nouveau son ex épouse avec laquelle il est resté marié six ans et a eu une petite fille. Le jeune femme assure qu'elle n'a rien vu venir et ignorait tout des intensions de cet homme, dont elle était amoureuse. Le discours de Kevin vacille tandis qu'aucune preuve n'est trouvée contre Sofiya.

Me Edouard Martial poursuit : "Je pense que ce qui a été primordial c'est l'attitude de Kevin Rouxel. Il dit tout et son contraire. Quand on lui demande de préciser en quoi Sofiya a participé matériellement, directement, activement au meurtre commis sur ses parents, il est incapable de décrire ce qui serait son comportement. On note aussi et on a insisté là-dessus, que sur la check liste contenant le déroulé du crime, jamais il n'est fait référence à Sofiya qui montrerai qu'elle est dans le mécanisme. Tout a joué".

Kevin Rouxel est le seul reconnu coupable pour cet assassinat au pays basque, laissant une ex-accusée qui dit ne pas avoir oublié une minute de ce cauchemar judiciaire.

Les invités de "L'heure du crime"

- Me Edouard Martial, avocat de Sofiya Bodnarchuk.

- Me Alain Astabie, avocat des parents de Pascal Rouxel.





