publié le 15/03/2021 à 22:09

Jean-Vincent Placé, rattrapé pour une affaire de harcèlement sexuel, a été condamné le lundi 1er mars dernier. Il a écopé de 5.000 euros d’amende après avoir notamment tenté d’embrasser, le 25 octobre 2016, une gendarme qui veillait à la sécurité de son logement de fonction.

"Venez avec moi et vous verrez, ça va être sympa", aurait également déclaré l’ancien sénateur à la militaire, selon Le Monde, tout en l’invitant à monter avec lui dans son appartement. La gendarme avait averti sa hiérarchie du geste de celui qui était alors secrétaire d’État, et ce dernier avait présenté des excuses.

"Les choses en étaient restées là", précise le journal. "Mais souvent, dans ce genre de faits, les victimes ressassent", a précisé au quotidien l’avocat de la victime. Celle-ci, après avoir longtemps hésité, a finalement opéré "une prise de conscience alors qu’elle était entendue comme simple témoin dans une tout autre procédure", écrit aussi Le Monde.

Finalement, le militaire a porté plainte en 2020. "M. Placé a reconnu les faits et accepté la proposition de peine faite par le procureur de la République, qui lui semblait juste et raisonnable", a indiqué l’avocat de l’intéressé, qui a été condamné dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En plus de l’amende évoquée plus haut, il doit également verser à sa victime 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral.