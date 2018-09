publié le 18/09/2018 à 08:21

La colère des beaux-frères de Jean-Claude Romand. Ce faux médecin a berné tout le monde pendant des années en prétendant travailler pour l'OMS. Il avait assassiné toute sa famille : sa femme, ses deux enfants et ses parents. 25 ans après les faits, il demande désormais sa libération conditionnelle. L'audience est prévue aujourd'hui dans l'Indre.



Une remise en liberté "impensable", dit ce matin sur RTL Emmanuel, l'un des frères de Florence, l'épouse assassinée. "J'ai du mal à concevoir qu'il puisse demander de lui-même à redémarrer une nouvelle vie. Le culot de pouvoir demander le droit à une seconde chance c'est un coup de poignard dans le cœur de ma mère ; je pense avant tout à elle. Il tue de nouveau sa femme, ses deux enfants et ses parents", confie-t-il. "Il a berné tout le monde, il a menti : ça fait partie de lui (...) Pour moi, il peut non seulement manipuler les gens, mais il peut encore être dangereux", estime-t-il.

Jean-Claude Romand a été condamné à la perpétuité en 1996. Une perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il est en théorie libérable depuis 2015.

