Jean-Baptiste Rambla : victime et meurtrier face aux fantômes de l'affaire Ranucci

Le 27 juillet 2017, les pompiers forcent la porte d'un appartement dans le quartier Arnaud-Bernard de Toulouse. Les parents de Cintia Luninbu, âgée de 21 ans, ont alerté les autorités parce qu'ils n'ont plus de nouvelles de leur fille depuis une semaine. Le dernier SMS qu'elle leur a envoyé est datée du 21 juillet à 12h30. Lorsque les pompiers rentrent dans l'appartement, il découvre le corps de Cinthia qui gît dans une flaque de sang séché. Elle a été égorgée.

L'auteur du crime n'a pas pris beaucoup de précaution et a laissé son ADN partout dans le studio. La police judiciaire retrouve de l'ADN sous les ongles de la victime qui a sûrement tenté de se défendre. Le profil matche avec celui d'un homme inscrit au fichier national des empreintes génétiques. Il s'agit d'un individu déjà condamné pour meurtre. Un certain Jean-Baptiste Rambla.

Les policiers de la SRPJ de Toulouse vont vite retrouvé sa trace. Ils l'interpellent à Six Fours les Plages le 9 août. Il avait déjà été condamné pour meurtre en 2005 et avait bénéficié d'une remise de peine. Son nom est surtout déjà connu dans l'histoire du crime en France, puisqu'il est le frère de Marie Dolorès Rambla, enlevé devant ses yeux et tué par Christian Ranucci en 1974.

