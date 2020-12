Il y a 40 ans, John Lennon était assassiné

publié le 07/12/2020 à 21:05

Le 8 décembre 1980, vers 22h50, John Lennon et son épouse, Yoko Ono, rentrent chez eux après une longue séance d'enregistrement. Alors qu'ils pénètrent dans le Dakota Building, une silhouette les attend devant. John Lennon le reconnait, il s'agit d'un fan à qui il a dédicacé un CD plus tôt dans la journée. Le musicien le dépasse.

Le fan sort un revolver et tire à quatre reprises dans le dos de la star internationale. Il tombe au sol. Le concierge enlève son manteau et le recouvre, lui ôte ses lunettes rondes tâchés de sang et attend les secours. Alors que deux officiers de police arrivent sur les lieux, ils décident de ne pas attendre l'ambulance et filent à toute vitesse vers le Roosevelt Hospital. Mais John Lennon a perdu trop de sang et son décès est annoncé dans l'heure par le chef des urgences à Yoko Ono.

Le tireur n'est pas en fuite. Il s'agit de Mark David Chapman, 25 ans, qui attend devant le Dakota Building les forces de l'ordre. Il est en prison depuis 40 ans pour le meurtre de John Lennon.

Nos invités

- Éric Jean-Jean, animateur et producteur RTL et RTL 2.

- Me Emmanuel Pierrat, avocat spécialisé dans le droit de la culture des médias et auteur de "Stars à la barre" aux éditions Hugo Doc.

