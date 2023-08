"Je n'avais plus le même œil" : la victime de deux sœurs, fausses docteures en esthétique, témoigne sur RTL

Crédit : Aline Morcillo / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À Valenciennes ce jeudi 17 août, deux sœurs seront jugées à partir de cet après-midi. Elles proposaient, via les réseaux sociaux, des injections de botox et d'acide hyaluronique, et ce, en toute illégalité. Parmi leurs 600 victimes, 26 ont porté plainte. L'une d'entre elles a accepté de témoigner au micro de RTL.



Les deux femmes d'une trentaine d'années se présentaient sous le nom de "Docteur Lougayne", et sévissaient sur Instagram et Snapchat. Des comptes avec un grand nombre de followers et d'avis positifs, qui ont appâté les victimes : "J'avais toute confiance. Elle mettait des photos de diplôme avec un docteur, de ses sessions, de ses patients…", nous confie l'une des femmes qui dit avoir "foncé les yeux fermés".

Cette dernière a alors décidé de se lancer. Le prix était imbattable : 200 à 400 euros la séance. La cliente a d'abord fait une première injection, qui débouchera sur sept autres. "J'avais des petits hématomes bleus. Elles m'avaient dit que ça, c'était normal", se souvient-elle. Mais bien vite, d'autres symptômes apparaissent. "Le soir, je me suis rendue compte que je n'avais pas le même œil", raconte encore la jeune femme.

Elle réalise alors que quelque chose se passe. "Quand j'ai vu que le produit était périmé, ce n'était plus le même discours, j'étais choquée", assure-t-elle, à la lumière des éléments révélés par l'affaire. Car en mai, après une cyber-enquête, les gendarmes ont pu arrêter les deux fausses docteures. Dans leurs locaux, ils retrouvent des centaines de seringues, de fioles et de contrefaçons.

Les analyses révèlent un taux de bactéries 50 fois supérieur à la quantité autorisée dans chaque flacon. Nécroses, infections, les complications sont nombreuses chez les victimes, que les deux sœurs devront affronter cet après-midi.