Deux soeurs ont injecté illégalement du botox, plus de 600 victimes recensées

Un stratagème bien rôdé. Deux soeurs agissaient sur des réseaux sociaux comme Snapchat et Instagram pour trouver des clients. Elles organisaient ensuite des injections illégales de botox et d'acide hyaluronique, au moins depuis début 2021, dans des appartements ou des salons d'esthétique loués à la journée un peu partout en France.

Les gendarmes de la Section de recherches de Lille ont mené une perquisition chez elles. Résultat ? Des centaines de seringues et autres fioles, pour la plupart d'origine étrangère - dont certaines périmées - ont été retrouvées.

Les enquêteurs ont identifié au total plus de 600 clientes. Vingt-six plaintes ont été recueillies. Certaines victimes ont présenté des complications graves, ayant nécessité la réalisation d'opérations chirurgicales (infections, inflammations, nécroses...).

Ce business juteux aurait rapporté plus de 120.000 euros.

Les deux femmes - jusque-là laissées libres - ont été placées en garde à vue le 12 juillet dernier, pour, entre autres, "escroquerie", "exercice illégal de la profession de médecin", "travail dissimulé" et "blanchiment". En attendant leur jugement le 17 août prochain à Valenciennes, la mise en cause principale a été placée en détention provisoire et sa sœur, sous contrôle judiciaire.

