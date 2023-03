Chirurgie esthétique : favorisée par les réseaux sociaux, la tendance explose chez les jeunes

Un chirugien esthétique et sa patiente

Le bistouri a la cote chez les jeunes. Selon des chiffres datant de 2019, les 18-34 ans ont davantage recours à la chirurgie esthétique que leurs aînés. Une tendance qui ne fait qu'augmenter ces dernières années.

"Les prothèses mammaires, les liposuccions et les augmentations [du volume] des fesses" sont les trois interventions de chirurgie esthétique les plus couramment demandées par les patientes et patients. Du côté de la médecine esthétique, il s'agit "essentiellement d'injections [au niveau] des lèvres, du nez", précise le représentant du secteur au micro de RTL. En moyenne, sur cette tranche d'âge, la proportion de femmes qui poussent les portes des cabinets de chirurgie esthétique est de l'ordre de 80%.

Comment expliquer ce boom ? "Il y a un effet très net des réseaux sociaux et des influenceurs qui ont un rôle majeur sur ce développement de ces tendances", assure Adel Louafi.

Du côté des professionnels, le représentant évoque une sorte de barrière pour les mineurs, pour lesquels "il faut se limiter à la chirurgie réparatrice", assure-t-il. Pour les jeunes majeurs, il pointe des "contre-indications" : médicales, psychiatriques et psychologiques. Pour ce dernier point, Adel Louafi convient qu'il "faut davantage d'expérience" pour parvenir à déceler ces maux parfois enfouis.





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info