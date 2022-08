Japon : une adolescente de 15 ans poignarde deux femmes dans la rue

Crédit : david mareuil / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

La ville de Tokyo a été le théâtre d’une scène macabre ce samedi 20 août. Nos confrères du média local Kyodo News ont ainsi rapporté qu’une adolescente âgée de quinze ans avait été arrêtée en début de soirée. Elle était accusée d’avoir poignardé dans la rue à l’aide d’un couteau de cuisine une femme de 53 ans et sa fille.

Ce drame s’est déroulé dans le quartier de Shibuya, centre particulièrement animé de la capitale nippone. Les deux victimes ont survécu mais la jeune femme âgée de 19 ans a reçu un coup de couteau dans le dos. Les secours ont ainsi dû lui soigner une plaie de plus de dix centimètres de profondeur.

L’accusée a reconnu les faits auprès de la police locale et a assuré que son acte n’avait pas été motivé par des quelconques raisons personnelles. Elle a assuré que son geste était un test afin de savoir si elle capable de passer à l’acte et de tuer quelqu’un. Elle a ensuite révélé qu’elle voulait assassiner sa propre mère. Lorsqu'elle a été arrêtée, ses vêtements étaient couverts de sang et plusieurs couteaux ont été retrouvés dans son sac.

