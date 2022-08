Ghana : il se coupe les testicules en rêvant qu'il tranche de la viande

Crédit : Idhir Baha / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Kofi Atta, un fermier ghanéen de 47 ans, a eu une mauvaise surprise au réveil. C'est ce qu'a rapporté le 16 août dernier le site BBC Pidgin. L'homme s'est automutilé dans son sommeil. Pensant découper un morceau de viande lors d'un repas de famille, il s'est rendu compte à son réveil qu'il s'était en fait tranché les testicules.

"Je ne me souviens pas comment j'ai pris le couteau, c'est confus", a-t-il confié à la télévision locale. Il était en fait dans un état second de parasomnie (troubles du sommeil), et ce jusqu'à son arrivée à l'hôpital. Heureusement, même dans cet état, Kofi Atta a pu prévenir deux voisins quand il a ressenti une douleur aigue au niveau des parties génitales. Les deux voisins sont alors venus à son secours.

Il a alors été conduit à l'hôpital Komfo Anokye Teaching Hospital à Kumasi où il a partiellement été soigné mais une autre intervention devra être effectuée pour guérir l'agriculteur.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info