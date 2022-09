"J'ai grand espoir": déclare la mère de Marie-Hélène Audoye, la disparue de la Côte d'Azur

Cela fait 31 ans qu'une mère attend d'avoir des nouvelles de sa fille, Marie-Hélène Audoye, disparue depuis le 21 mai 1991. À cette époque, la jeune femme est représentante en pharmacie et réside à Cagnes-sur-Mer (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Marie-Hélène Audoye, 22 ans, s'est évaporée en quelques heures au volant de sa voiture dans un triangle entre Monaco, Cagnes-sur-Mer et Briançon, après avoir visité plusieurs officines de la Côte d'Azur. Aucune trace de sa disparition, comme effacée du paysage.



Un dossier est ouvert pour tenter de retrouver cette jolie brune aux yeux verts mais tout est confondus, à commencer par la liste des suspects non exhaustive mais compliquée. Longue, désordonnée, l'enquête est tenue à bout de bras et ranimée sans cesse par la mère de la disparue.

Faire avancer la quête de la vérité pour Marie-Hélène Annie Audoye, mère de Marie-Hélène Audoye

Faute de preuves et d'éléments, L'enquête se clôture de manière officielle, jusqu'à ce que le dossier soit confié au pôle judiciaire dédié aux cold cases à Nanterre, en juin 2022. Interviewée dans L'heure du crime, Annie Audoye raconte sa rencontre avec la juge Sabine Kheris, chef du pôle cold case de Nanterre sur RTL : "Quand la juge est venue me voir ça m'a beaucoup touché, dit-elle. Elle m'a entendu et elle compte vérifier les choses qui n'ont pas été vérifiées, les témoignages aussi".



Un nouvel espoir s'annonce alors pour la famille Audoye puisqu'une nouvelle enquête sera menée. Annie Audoye poursuit : "J'ai grand espoir et une grande espérance dans son travail et dans la possibilité qu'elle puisse faire avancer la quête de la vérité pour Marie-Hélène".

La juge Sabine Kheris était aussi chargée de l'affaire Fourniret, une enquête criminelle de longue haleine.

Les invités de "L'heure du crime"

- Annie Audoye, maman de Marie-Hélène.



- Lauriane Dervault, journaliste et réalisatrice de l’émission Non élucidé.

- Maitre Joncquet avocate de Annie Audoye.

