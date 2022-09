Sylvain Kereneur : "Un garçon sans histoire", estime Archibald Celeyron, l'avocat du suspect numéro 1

Un crime peut parfois en cacher un autre... En 2020 est retrouvée le corps sans vie de Karina, brûlée et laissée dans la Guyane perdue, près de la petite crique Tibourou. Un crime qui vient étrangement rappeler celui de Camila, morte en 2006 dans les mêmes conditions.

De ces deux affaires ressort un homme : Sylvain Kereneur. Pendant des mois, les enquêteurs vont tourner autour de cet homme qui attire les soupçons mais leur échappe à cause du manque d'indices accablants. Sylvain Kereneur est dépeint comme un jeune homme violent par la famille de Karina, et a été incarcéré dix ans pour l'homicide volontaire de Camilla, dont il a été blanchi en 2015. Sylvain Kereneur, l'homme qui attire tous les regards, est-il le suspect numéro un mérité ?

Interviewé dans L'Heure du crime, l'avocat de Sylvain Kereneur dépeint une autre image, très loin du dangereux criminel sur RTL : "Mon client est un garçon sans histoire. Il est plein de vie, il a des passions", confie-t-il.

"C'est quelqu'un qui avait des sentiments, des projets de vie commune avec elle." Archibald Celeyron, avocat de Sylvain Kereneur.

Pourtant les témoignages n'épargnent pas Sylvain Kereneur, fils d'une honorable famille locale, qui nie en bloc les accusations portées contre lui. Toxique et violent, il isole Karina de sa famille, selon les proches de la victime. Un homme qui ne respecte pas les femmes, dit même un de ces témoins.

Son avocat réfute les accusations, révélatrice du climat conflictuel entre la famille de Karina et celle de Sylvain. "Les témoignages dans ce dossier sont multiples. Il y en qui disent que Karina était victime de violence dans sa sphère familiale. Et au contraire, il y a de nombreux témoins dans cette procédure qui ont dit que Sylvain Kereneur se comportait bien avec elle. C'est quelqu'un qui avait des sentiments pour elle, qui avait des projets de vie commune avec elle. En réalité, vous n'avez pas un seul témoignage, à l'exception de la famille de Karina - qui en réalité n'avait jamais fréquenté Sylvain Kereneur - qui révèle qu'il est violent, impulsif, colérique".

Archibald Celeyron poursuit : "Quand vous parlez 5 minutes avec Sylvain Kerener, vous comprenez immédiatement que ce n'est pas du tout ce type de personnalité".

Les gendarmes ne vont pas perdre de vue ce suspect, même si aucun élément matériel le relie formellement au corps de la victime.

Les invités de "L'heure du crime"

- Caroline Piquet journaliste au Parisien aujourd’hui en France,

- Me Jérôme Gay avocat de la famille de Camilla Marques Pereira,





- Me Archibald Celeyron, avocat de Sylvain Kereneur

