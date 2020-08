publié le 07/08/2020 à 13:03

Rue Jean-le-Galleu, à Ivry-sur-Seine, une macabre découverte a été faite ce mercredi 5 août. Le corps d'un homme, allongé sur son lit et dont il ne restait plus que le squelette a été découvert. Il était décédé depuis six ans.

Âgé de 68 ans, l'homme est mort à la fin de l'année 2013. Fraîchement retraité, il vivait seul et n'entretenait que très peu de contacts avec ses voisins. "Il n'allait jamais plus loin que bonjour et au revoir, jamais un mot de plus" se souvient l'une de ses voisines dans les colonnes du Parisien, qui rapporte l'affaire.

Cependant, déjà en 2013, ses voisins s’inquiétaient de ne plus le voir aller faire ses courses. Rapidement, et alors que son courrier s'entasse, ils alertent le syndic et la police mais rien n'est fait. L'homme est propriétaire de son appartement, et les représentants de l'immeuble n'ont aucune raison valable d'en forcer la porte.

Alertés par les pigeons

Les mois et les années passent donc, jusqu'au moment où une fenêtre de l'appartement s'ouvre lors d'une tempête. Dès lors les pigeons prennent possession des lieux et les habitants de l'immeuble contactent à nouveau le syndic.

Alors que l'odeur de leurs fientes devient insoutenable, plusieurs voisins se rendent au commissariat pour se plaindre de la présence des pigeons. Et si l'arriéré des charges n'avait pas inquiété les représentants de l'immeuble, mercredi 5 août ils se sont finalement décidés à agir.

Le gestionnaire de l'immeuble a, enfin, mandaté un cordiste lequel devait descendre, par la façade, depuis le toit pour fermer la fenêtre. C'est à ce moment-là qu'il a découvert le corps. Depuis; une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d'Ivry pour établir la cause de son décès.