Isabelle, rescapée d'un féminicide: "Maman t'es forte, tu vas y arriver"

Pendant plusieurs mois après sa séparation en janvier dernier, Isabelle vit un calvaire. Son ex-compagnon la traque, la menace, la harcèle. La mère de famille vit dans la crainte, lorsqu'elle sort, elle s'équipe toujours de façon à pouvoir fuir. Même vider les poubelles devient source d'appréhension.

Isabelle se prépare au pire jusqu'au jour où tout bascule. Un matin, alors qu'elle quitte son appartement, elle se trouve face à son ex-conjoint, qui l'attend armé devant sa porte. Il lui demande de ne pas crier, elle hurle.

Son ex-conjoint lui tire alors dessus à deux reprises, en visant son bas-ventre. Isabelle est gravement blessée. Sa fille, enfermée dans l'appartement se précipite à ses côtés. "C’est elle qui m’a tenu les mains en disant 'Maman t'es forte, tu vas y arriver, tu t'endors pas je suis là, t’as interdiction de dormir, etc.' Et puis les secours arrivent quelques minutes plus tard", raconte cette rescapée.

J’ai l’impression que la traque est finie Isabelle, rescapée de féminicide

Isabelle, est alors transportée à l'hôpital. "La première des choses lorsque je me retrouve en service de réa, c’est la peur", confie Isabelle. Encore sous le choc, son premier réflexe est de demander au personnel hospitalier de ne laisser entrer personne dans sa chambre.

A l'hôpital, Isabelle reçoit la visite de ses deux filles. "Mes enfants sont arrivés et ma grande fille m’a annoncé la mort de mon ex-conjoint", raconte la mère de famille. L'ancien compagnon d'Isabelle s'est en effet suicidé, juste après avoir tenté de tuer son ex-compagne.



Pour Isabelle, cela signe la fin d'une période marquée par la crainte et l'angoisse. "C’est le soulagement parce que j’ai l’impression que la traque est finie, que je peux relâcher la pression.", explique la rescapée. Elle peut enfin souffler.

Malgré son histoire tragique, Isabelle estime tout de même avoir eu de la chance de réchapper d'un tel évènement. "C'est un grand soulagement et je suis aussi très chanceuse", confie Isabelle.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro de Diane Douzillé, Jérôme Florin et Jean-Alphonse Richard. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.





Une fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue une affaire criminelle. Un podcast RTL.