Le journaliste Gérard Leclerc pilotait un petit avion de tourisme qui s'est écrasé ce mardi entre Nantes et Saint-Nazaire. Deux autres personnes étaient à bord. Pour l'instant, seuls deux corps ont été localisés. Les recherches sont compliquées car l'appareil est envasé dans la Loire et les causes de l'accident restent bien mystérieuses.

Le petit avion piloté par Gérard Leclerc, 71 ans, demi-frère du chanteur Julien Clerc, ancien grand reporter de France Télévisions, aujourd'hui visage de CNews, avait décollé de Loudun dans la Vienne à 11h07 et devait atterrir à La Baule. La fille de l'ancien ministre René Monory, Michèle, 76 ans, était à bord avec une amie. L'appareil se trouvait à proximité de Lavau-sur-Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, quand il a disparu des radars.

Les premiers débris, une roue et un bout d'immatriculation, ont été retrouvés à proximité d'une écluse. Deux corps ont été localisés dans l'épave immergée entre trois et quatre mètres de profondeur. L'envasement a compliqué les recherches subaquatiques qui ont dû être suspendues à la tombée de la nuit mardi. On ne connaît pas encore les circonstances du drame. Notre confrère était un pilote chevronné. Les conditions de vol semblaient normales, beau temps, visibilité, pas de vent.

