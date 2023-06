INVITÉ RTL - Chat écrasé par un TGV : "On a privilégié l'économique au vivant", déplore l'avocat des plaignants

La fondation 30 millions d'amis attaque la SNCF en justice pour la mort d'un chat. Le procès se tient ce lundi 19 juin à Paris. Le 2 janvier dernier, gare Montparnasse, le petit Neko était écrasé sur les voies au moment du départ d'un TGV. Il était sorti du sac de sa propriétaire, qui avait demandé aux agents d'intervenir, en vain. Le train était parti à l'heure, mais le chat est mort.

"La SNCF a pris la décision de faire démarrer le train tout en sachant qu'il y avait le chat sur les rails. Donc, toute prise de décision est un acte volontaire", confie Me Xavier Bacquet, avocat de l'association 30 millions d'amis, invité sur RTL. Non seulement c'est le cas, mais quand on regarde la politique de la SNCF suivant les animaux en cause, on voit très bien que la SNCF est tout à fait capable de stopper la circulation de trains. (...) Donc, il y a bien un acte délibéré de la SNCF".

"Il fallait respecter le vivant. Quand on arrête un train pour un cygne, pour un cerf ou pour des chèvres parce qu'on sait très bien que ce sont des grands animaux qui peuvent endommager une locomotive, qui peuvent créer des désordres économiques pour la SNCF, elle le fait parce qu'elle résonne économie", estime l'avocat. "On a privilégié l'économique au vivant".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info