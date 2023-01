Crédit : Paul Zinken / dpa Picture-Alliance via AFP

"C'est un passager de la SNCF qui a sciemment été écrasé", a réagi la présidente de 30 Millions d'Amis, Reha Hutin, après que la Fondation a porté plainte, lundi 23 janvier, pour "sévices graves et actes de cruauté ayant entraîné la mort d’un animal", passible de 75.000 euros d’amende et de 5 ans d'emprisonnement.

Le 2 janvier dernier, Georgia et Melaïna devaient rejoindre Bordeaux, depuis la gare Montparnasse. Leur chat Neko, pourtant transporté dans une caisse, a réussi à s'échapper pour aller se réfugier sous un train. Malgré les appels répétés de la mère et sa fille aux contrôleurs pour empêcher le TGV de partir, le chat s'est fait écraser par le TGV.

Selon l'avocat de 30 Millions d'Amis, Maître Xavier Bacquet, "des agents ont délibérément pris la décision de démarrer un train alors que les maîtres les ont informé de la présence de leur chat sur les rails. C'est donc en conscience que cette décision potentiellement mortelle - et qui l'a été malheureusement - a été prise".

La SNCF "très touchée par ces événements"

La présidente de la fondation a également rappelé qu'"au-delà de la cruauté abominable des faits, l’animal était en règle puisque ses maîtresses s’étaient acquittées d’un billet pour qu’il puisse voyager en toute légalité."

Contactée par 30millionsdamis.fr, la SNCF a déclaré : "Nous sommes très touchés par cet événement et nous souhaitons témoigner de tout notre soutien à nos deux voyageuses propriétaires du chat". La compagnie a poursuivi en indiquant se préoccuper "de la cause animale et de la sécurité des animaux de compagnie qui voyagent en train".

