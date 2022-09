INVITÉ RTL - Chantage à la sextape à Saint-Étienne : "J'ai honte et mal pour ma ville", confie un élu de l'opposition

Le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau est accusé de "chantage aggravé" par son ex-premier adjoint Gilles Artigues après des révélations de Mediapart sur des pressions présumées à la sextape. Il est sorti mardi 13 septembre de garde à vue, sans être mis en examen. Il continue de clamer son innocence. Aujourd'hui, rien ne l'empêche de poursuivre son mandat.

"La question qui se pose, notamment au regard des dernières révélations de Mediapart, c'est : 'Est-ce que sur le plan moral et éthique, au regard des enregistrements accablants qui ont été rendus publics, est-ce que M. Perdriau et ses collaborateurs sont encore qualifiés pour gérer les affaires de Saint-Étienne ?'", estime Pierrick Courbon, conseiller municipal PS et leader de l'opposition. La présidente par intérim des Républicains Annie Genevard a par ailleurs lancé une procédure d'exclusion à l'encontre de Gaël Perdriau.

Au sein de la mairie de Saint-Étienne, "l'ambiance s'avère particulièrement nauséabonde", poursuit Pierrick Courbon. "J'ai véritablement honte et mal pour ma ville (…). Ça salit terriblement l'image de la ville. Depuis des années à Saint-Étienne, et M. Perdriau y a pris sa part, on essaie de redorer le blason de la ville, de changer l'image de la cité minière sinistrée. Et là, cette affaire est déflagratoire pour l'image de Saint-Étienne".

