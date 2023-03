Assassinat d'Yvan Colonna : "Il y a un nombre d'anomalies impressionnant", assure sur RTL l'avocat de sa famille

Les avocats de la famille d'Yvan Colonna ont demandé la levée du secret défense, jeudi 2 mars, un an jour pour jour après l'agression mortelle du nationaliste corse étranglé par un détenu radicalisé en prison. "Le parcours de Franck Elong Abé est des plus singuliers", Me Sylvain Cormier, invité de RTL jeudi 2 mars. Il soupçonne le meurtrier d'Yvan Colonna d'être un agent du renseignement pénitentiaire. Selon lui, plusieurs incidents concernant ce détenu ont été cachés.

Les représentants du renseignement pénitentiaire n'ont pas répondu sur le fait que Franck Elong Abé puisse être une source, invoquant le secret défense. Pour lui, cela pourrait expliquer pourquoi le détenu pouvait se déplacer dans la prison ou le fait que les caméras de surveillance n'aient pas fonctionné au moment où il a étranglé Yvan Colonna.

Questionné sur le fait que le meurtre ait pu être commandité, l'avocat a répondu : "Je n'écarte aucune hypothèse". La radicalisation de Franck Elong Abé, détenu dangereux, n'a jamais été évaluée, alors qu'il aurait dû bénéficier d'un parcours spécifique.

"Il y a un nombre d'anomalies le concernant et concernant l'assassinat d'Yvan Colonna qui est franchement impressionnant", a assuré Stéphane Cormier. Pour l'avocat, la version du meurtrier, selon laquelle Yvan Colonna aurait blasphémé le prophète, ne tient pas. "Ce n'est pas une dispute qui tourne mal [...] lorsque Franck Elong Abé rentre dans la pièce, il sait qu'il va assassiner Yvan Colonna", a-t-il conclu.

