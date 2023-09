Crédit : Sandrine Marty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

En France, 160.000 enfants par an sont victimes d'inceste, selon la Ciivise (illustration)

4.218 personnes ont été mises en cause pour des faits incestueux en 2022. Dans près de 4 cas sur 10 (37%), l'infraction a été classée sans suite par la justice, parce que les poursuites n'étaient pas possibles (à cause du délai de prescription, ou de caractérisation insuffisante par exemple).

2.532 personnes ont été poursuivies (dont 209 devant un tribunal pour mineurs), ou visées par une information judiciaire, c'est à dire une enquête menée par un juge d'instruction. La réponse pénale est toutefois en progression : 1.814 condamnations en 2021 (471 pour viol, 1.343 pour agressions ou atteintes sexuelles) contre 972 condamnations cinq ans plus tôt.

C'est donc deux fois plus qu'en 2017 mais cela reste peu au regard de l'ampleur du fléau. Car ces chiffres ne concernent aussi que les plaintes reçues par les procureurs, lorsque les victimes ont eu le courage de parler et ont été entendues et crues. L'association Face à l'inceste estime que 10% des Français ont été victimes d'inceste, soit 6,7 millions de personnes. Dans 90% des cas, les victimes sont mineures.