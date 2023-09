INVITÉE RTL - Emmanuelle Béart sur l'inceste : "La justice ne semble pas être à la hauteur de ce qui se passe"

L'actrice Emmanuelle Béart prend la parole ce jeudi 14 septembre sur RTL, pour évoquer un documentaire, qui sera diffusé le 24 septembre prochain sur M6. Un documentaire sur l'inceste à la fois bouleversant et révoltant, où elle révèle avoir été victime d'inceste dans son enfance. Avec la réalisatrice Anastasia Mikova, Emmanuelle Béart a rencontré trois femmes et un homme, tous victimes d'inceste dans leur enfance. Des histoires très différentes les unes des autres, mais qui ont un point commun : ce silence pesant, un silence qui hante tout le temps.

"Il faut imaginer que l'inceste, c'est un pouvoir sur un plus faible. L'inceste, c'est un acte de domination qui passe par le sexe. C'est une façon de nier, d'écraser le plus petit, donc l'enfant. Donc c'est bouche cousue. Il est très très difficile pour un enfant, qui est isolé par la personne qui lui fait subir ces violences sexuelles incestueuses, isolé et silencieux la plupart du temps. Mais, l'enfant parle, moi j'en suis convaincue. Peut-être pas avec des mots qui rentreraient dans un cadre juridique, mais si on est très à l'écoute, on se rend compte que l'enfant parle avec d'autres mots", nous dit Emmanuelle Béart.

"J'ai commencé ma vie de femme, ma vie d'adulte. J'ai choisi ce métier de langage et de corps. J'ai fait des enfants, je me suis mariée et donc quelque part, j'ai couru très loin, très vite. Et puis je tombais, je tombais fréquemment. Mes nuits blanches, des somnifères, des choses envahissaient mon quotidien et ma vie. Et je me suis dit qu'il fallait absolument trouver l'outil juste pour parler de ça", poursuit-elle.



Le système judiciaire n'a pas l'air de protéger nos enfants. Emmanuelle Béart

Dans ce documentaire, l'actrice, en fil conducteur, se livre et confie avoir elle-même été victime d'inceste, pendant quatre ans, entre 10 et 14 ans. "C'est à ma grand-mère que j'en parle. Je ne suis pas sûr qu'elle comprenne, mais instinctivement, elle se dit qu'il faut en parler à mes parents et qu'il faut que je parte de l'endroit où je suis. (...) Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé pendant quatre ans. J'ai donné des détails", raconte l'actrice.