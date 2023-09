Inceste : 90% des enfants abusés ni crus, ni écoutés, selon la commission

Chaque année en France, 160.000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Chaque jour, plus de 438 enfants sont donc abusés. Des chiffres qui font froid dans le dos. En deux ans, la Commission inceste a reçu 27.000 témoignages de victimes, et dans le rapport qu'elle publie ce jeudi 21 septembre, on apprend que plus de 90% de ces enfants victimes d'abus ne sont ni crus, ni écoutés, ni protégés.

Un constat effrayant aux conséquences gravissimes pour les victimes. Car ces enfants risquent de développer des troubles dans leur vie adulte. Ils sont également plus sujets aux addictions, beaucoup deviennent toxicomanes, alcooliques ou encore délinquants, commettent des violences conjugales… En somme, les séquelles sont importantes.

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants (Ciivise) souhaite donc inverser ces chiffres. "Dans seulement 8% des cas, il y a eu un soutien des personnes qui ont entendu ces paroles, et qui ont dit 'je te crois, je te protège'", témoigne Arnaud Gallet, membre de la Ciivise, au micro de RTL. "Notre objectif, c'est que l'on passe de 8% à 100%", poursuit-il, ajoutant : "Les constats sont atroces, terribles, protégeons les enfants aujourd'hui et protégeons également les victimes d'hier".

La Commission pointe aussi un système français défaillant à tous les étages, où dans près d'un cas sur deux on dit à l'enfant qu'on le croit, mais qu'il ne faut surtout pas en parler. Plus préoccupant encore, les professionnels tels que les assistantes sociales ne donnent pas l'alerte dans 60% des cas.

Pour la Commission, c'est simple, un enfant doit désormais être écouté et cru dans 100% des cas.