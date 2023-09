Inceste : Emmanuelle Béart explique sur RTL pourquoi elle n'a pas porté plainte

Dans un documentaire qui sera diffusé sur M6 le 24 septembre prochain, Emmanuelle Béart aborde l'inceste. L'actrice, qui a révélé l'avoir subi lorsqu'elle avait "entre 10 et 14 ans", aura mis 45 années pour réussir à briser le silence au travers du documentaire Un silence si bruyant, co-réalisé avec Anastasia Mikova. L'identité de son agresseur n'est pas révélée, bien que l'on devine que ce n'est pas son père, Guy Béart, décédé en 2015.

Invitée de RTL jeudi 14 septembre, Emmanuelle Béart a expliqué pourquoi elle n'a jamais porté plainte : "Parce que je sais que 70% des plaintes sont sans suite. La Justice aujourd'hui ne semble pas être à la hauteur de ce qui se passe dans notre pays. (...) Force est de constater que le système judiciaire, pour le moment, n'a pas l'air de protéger nos enfants parce qu'il est trop long, parce qu'il est encombré, parce que sans doute, il n'y a pas assez de gens qui sont sur ces dossiers."

Un Français sur dix est victime d'inceste aujourd'hui, mais "à l'époque, on ne parlait pas d'inceste, on ne parlait pas de plainte. C'était un sujet totalement tabou. Non pas que ce ne soit plus tabou. Il est tabou de le dire et de le penser. Et c'est cet espace de pensée collective sur un traumatisme collectif qu'on a voulu créer avec Anastasia".

À écouter BÉART - La coréalisatrice du documentaire choc sur l'inceste est l'invitée de RTL Midi 00:05:49

