INFO RTL - Fausses alertes à la bombe : plus d'une centaine d'enquêtes ouvertes par la police en 2023

INFO RTL - Fausses alertes à la bombe : plus d'une centaine d'enquêtes ouvertes par la police en 2023

Quarante-deux évacuations de collèges et lycées depuis la rentrée, d'après un décompte de l'Éducation nationale, des dizaines et des dizaines d'autres depuis début janvier à la suite de messages de menaces envoyés par mail ou via le piratage des Espaces numériques de travail (ENT). Le phénomène des fausses alertes qui pourrissent la vie des établissements scolaires partout en France se traduit aussi au niveau judiciaire.

Plus d'une centaine d'enquêtes ont été ouvertes sur l'ensemble du territoire, d'après un bilan de la Direction générale de la police nationale (DGPN) communiqué à RTL. Une vingtaine d'affaires ont été confiées à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information (OCLCTIC) de la Police judiciaire, et les autres à différents services de police territoriaux partout en France.

Un nombre élevé qui traduit l'étendue du phénomène, d'autant que chaque enquête peut elle-même correspondre à plusieurs alertes quand l'auteur est identique. En outre, ce décompte n'intègre ni les faits recensés par la Préfecture de police de Paris et ni ceux commis en zone gendarmerie.

Toutes les académies touchées

La nature et le texte précis des menaces varient selon les vagues de mails ou de piratages, mais elles ont le même point commun : il s'agit, pour l'intégralité des faits, de fausses alertes lancées par de jeunes hackers et destinées à perturber la vie scolaire. Aucun lien n'a pu être fait avec une menace terroriste réelle.

Trois adolescents de 14, 15 et 17 ans ont été mis en examen en février pour 37 fausses menaces recensées. Deux autres, nés en 2008, l'ont été en juin pour avoir été à l'origine de 27 faits, d'après le journal Le Monde. Plusieurs encore ont été interpellés ces derniers jours, dont trois jeudi 21 septembre, à Tarbes (65), Combs-la-Ville (77) et Arpajon (91) d'apr