INFO RTL - Affaire Agnel : le nageur échappe à une deuxième mise en examen

Yannick Agnel échappe à une deuxième mise en examen. D'après les informations de RTL, le champion de natation âgé de 30 ans a été entendu mardi 24 janvier par le juge d'instruction de Mulhouse en charge de l'enquête ouverte en 2021 pour viols et agressions sexuelles sur la fille de son ancien entraîneur Lionel Horter.

Le magistrat l'interrogeait cette semaine sur des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse sur une deuxième victime potentielle, une mineure de son entourage familial âgée d'un peu plus de 15 ans au moment des faits. Celle-ci n'a jamais porté plainte mais a été entendue le 8 décembre dernier. Au vu de cette déposition et des explications de Yannick Agnel, le juge d'instruction a choisi de ne pas mettre le nageur en examen et de le placer sous le statut de témoin assisté, une information confirmée à RTL par une source judiciaire.

Le statut de témoin assisté signifie qu'il n'y pas suffisamment d'éléments dans le dossier pour poursuivre le suspect. Il laisse toutefois au juge la possibilité de mettre en examen avant la fin de la procédure mais il faudrait pour cela des éléments nouveaux ou que la jeune fille concernée change sa version ou qu'elle porte plainte.

Les enquêteurs avaient découvert l'existence d'une deuxième victime potentielle grâce à des écoutes téléphoniques des proches du nageur en amont de sa garde à vue. Cette jeune fille fait partie du cercle familial du champion olympique. Les contacts physiques avec le nageur ont eu lieu au cours d'une soirée où il avait consommé une forte dose d'alcool. Le juge considère que les contacts sont établis mais qu'ils ne constituent pas une agression sexuelle. Du fait de l'âge de la mineure, supérieur à 15 ans, les faits ne sont pas automatiquement passibles de poursuite.

L'enquête avait été initialement ouverte pour atteinte sexuelle de mineur de moins de 15 ans car l'âge de la jeune fille n'était pas connu avec précision. Les faits ont depuis été requalifiés en "agression sexuelle par personne agissant en état d'ivresse sur mineur de plus de 15 ans" d'après le parquet de Mulhouse.

Par ailleurs, le contrôle judiciaire de Yannick Agnel a été allégé, comme l'indiquait nos confrères du Parisien. Il n'a plus l'interdiction, notamment, d'entrer en contact avec son agent Sophie Kamoun. Il reste en examen pour agressions sexuelles et viols sur la fille de son ancien entraîneur lorsqu'elle avait 13 ans, faits pour lesquels l'enquête de la police judiciaire de Mulhouse se poursuit.

Contactée par RTL, Céline Lasek, l'avocate de Yannick Agnel, n'a pas souhaité réagir à ces informations.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info