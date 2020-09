Indre-et-Loire : un homme découvre un sanglier dans sa piscine

publié le 14/09/2020 à 19:51

Gilles Serpault, un résident de la Membrolle-sur-Choisille au nord de Tours, a eu la mauvaise surprise de trouver un sanglier, pris au piège dans sa piscine, ce samedi 12 septembre. L'homme a alors mis au point un dispositif, permettant à l'animal de quitter les lieux.

C'est en début d'après-midi, samedi, que Gilles Serpault a fait cette drôle de découverte. Le Tourangeau a raconté à nos confrères de France Bleu Touraine, qu'il avait été alerté par "des bruits anormaux". C'est alors qu'il a découvert le marcassin dans sa piscine.

L'animal, qui pesait entre 50 et 60 kilos selon son hôte, "n'avait pas l'air content". "Il nageait tout autour du bassin, il essayait de sortir à tout prix et il arrivait à mordre dans la margelle en ciment. Il tirait l'échelle pour descendre dans la piscine, il commençait à grignoter le toboggan pour mes petits-enfants", a témoigné Gilles Serpault auprès du quotidien régional.

Alors, afin d'aider le sanglier à s'échapper et d'éviter que celui-ci ne fasse de plus amples dégâts, l'homme a mis au point tout un dispositif : "J'ai décidé de mettre une échelle avec une planche dessus et il a finalement réussi à grimper et à ressortir", a-t-il expliqué.

Le passage de l'animal aura tout de même laissé quelques traces, comme sur la bâche à bulles de la piscine, où le marcassin a fait des trous à plusieurs endroits.