publié le 04/10/2019 à 09:38

Les salariés de Lubrizol sont inquiets. Les représentants syndicaux de l’usine de Rouen vont rencontrer la direction de l'entreprise ce vendredi matin, à la suite de l’incendie. Lors d'un comité social et économique (CSE) extraordinaire, l’intersyndicale CFE-CGC, CFDT et CFTC va demander une expertise indépendante sur les conditions et la santé des salariés et des sous-traitants.

En effet, certains employés sont toujours présents sur le site. L'usine n'a brûlé que sur 10% de sa superficie, et seule la zone de stockage a été touchée par les flammes. L’outil de production en lui-même n'a pas été concerné par l’incendie. Certains salariés travaillent donc toujours à entretenir le site, le nettoyer et le sécuriser.

Quels sont les risques sur la santé de travailler dans des conditions dégradées ? Voilà la question qui sera posée ce vendredi lors du CSE. Une semaine après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen, l'origine du feu reste à découvrir, et de nombreuses questions demeurent sur ses conséquences sanitaires et environnementales.