publié le 06/02/2019 à 05:36

C'est l'incendie le plus meurtrier depuis 14 ans dans la capitale. Au moins 10 personnes sont mortes et 37 ont été blessées dans les flammes d'un sinistre qui s'est déclaré dans la nuit du 4 au 5 février dans le XVIe arrondissement de Paris.



En quelques heures, l'enquête a déjà permis l'interpellation d'une femme, une résidente de l'immeuble où le feu s'est déclaré. Elle est suspectée d'être à l'origine du drame. Admise à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, son état a été jugé incompatible avec une garde à vue. Depuis le début de son audition, elle tenait des propos incohérents et paranoïaques.

Cette femme de 41 ans, qui souffre depuis longtemps de troubles mentaux, était sortie de l'hôpital psychiatrique mercredi 30 janvier dernier. Selon nos informations, elle aurait été internée pas moins de 13 fois durant ces 10 dernières années.

