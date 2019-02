publié le 06/02/2019 à 18:41

Au lendemain du drame qui a fait au moins 10 morts à Paris, une amie de l'incendiaire présumée prend sa défense sur RTL. La quadragénaire, qui était sous l'emprise de l'alcool, a été interpellée à quelques mètres de l'immeuble en flammes alors qu'elle tentait de mettre le feu à une voiture.



Essia venait de sortir de l'hôpital psychiatrique une semaine plus tôt et ce n'était pas son premier séjour : elle avait déjà été internée une dizaine de fois, et notamment en 2013. Elle s'était alors liée d'amitié avec cette patiente qui témoigne anonymement. Pour elle, seule l'association de l'alcool et des médicaments peut expliquer un tel geste.

"Au quotidien, elle était bienveillante et voulait s'en sortir (...) Elle n'était pas dans le déni, elle savait qu'elle était dangereuse sous alcool. À jeun, Essia est incapable de faire du mal, c'est une non violente. On est des véritables bombes à retardement sous l'effet de l'alcool, on est des machines de guerre (...) Je sais qu'elle ne supportera pas d'apprendre que c'est elle qui a fait ça".

