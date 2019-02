Incendie à Paris : la suspecte déférée devant un juge d'instruction

et Éléonore Merlin

publié le 08/02/2019 à 17:51

Interpellée sur les lieux du terrible incendie rue Erlanger, dans le XVIe arrondissement de Paris, dans la nuit du 4 au 5 février,

la suspecte sera déférée devant un juge d'instruction dans la soirée ce vendredi 8 février, a indiqué le parquet de Paris. Une enquête a été ouverte pour "destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort".



Sa responsabilité pénale a posé question. Cette quadragénaire, qui a effectué treize séjours dans un établissement psychiatrique parisien entre 2009 et 2019, avait été interpellée ivre, peu après le départ de l'incendie qui a causé la mort de dix personnes, l'un des plus meurtriers dans la capitale depuis près de 14 ans.



Au cours de la première partie de sa garde à vue, elle a nié avoir commis les faits, avait indiqué, mercredi 6 février, le procureur de la République de Paris. Mardi, elle avait été transférée à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Unique en France, cette structure, surnommée l'"I3P", accueille des personnes présentant à la fois un "danger imminent pour la sûreté des personnes" et "des troubles mentaux manifestes". Son dernier séjour dans un établissement psychiatrique a eu lieu du 18 au 30 janvier. Elle avait été jugée apte à sortir par un médecin.

Jeudi 7 février, les pompiers ont annoncé la fin des recherches dans l'immeuble incendié. Selon les premiers éléments de l’enquête, la suspecte est soupçonnée d'avoir mis le feu dans l'immeuble après s'être querellée avec un voisin pompier. Le feu, d'une ampleur exceptionnelle, a mobilisé près de 250 soldats du feu et n'a laissé aucune chance aux victimes.