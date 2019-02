Incendie à Paris : ce que l'on sait des victimes

publié le 07/02/2019 à 14:13

L'incendie rue Erlanger dans le XVIe arrondissement dans la nuit de lundi à mardi a fait dix morts. Ce jeudi 7 février, les pompiers ont indiqué que les opérations de reconnaissance dans l'immeuble sont désormais terminées. Aucun nouveau corps n'a été découvert.



"Les opérations pour la partie pompiers sont terminées. Le bilan sur place ne va plus évoluer", a déclaré à l'AFP une porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. L'incendie, le plus meurtrier dans la capitale depuis près de 14 ans, a fait 10 morts et 96 blessés, dont un grièvement.

Parmi les dix personnes qui ont perdu la vie, six ont été identifiées. Sur RTL, mercredi 6 février, Patrick Jouclas avait lancé un appel pour retrouver son fils dont il était sans nouvelle. Dans la soirée, il a annoncé sur Facebook que son fils, âgé de 26 ans, avait été retrouvé mort dans son appartement. "Notre fils Jonathan Jouclas est décédé. Il a été retrouvé dans sa chambre, certainement que son habitude de jouer en ligne avec un casque sur les oreilles l’a empêché d’entendre les alarmes à temps".

Une femme, âgée de 39 ans, fait aussi partie des victimes de l'incendie. Radia Benaziez était architecte. Ses proches ont décrit au Parisien une "personnalité attachante et une professionnelle reconnue".

Des familles à la recherche de leurs proches

Les proches sont à la recherche de victimes. Ben Hanau a fait passer le message par un tweet. Il explique être sans nouvelle de Marie Ravena Allas, "environ 45 ans, et de son fils Adel, 16 ans".

Nous sommes à la recherche de Marie Ravena Allas, environ 45 ans, et de son fils Adel, 16 ans, disparus après l’incendie de la Rue Erlanger. Ils habitaient au 6ème étage. Me contacter en MP si vous avez la moindre piste. Merci. RT appréciés ¿¿¿ — Ben Hanau (@bhanau) 6 février 2019

Une femme, âgée de 31 ans, qui résidait au huitième étage est elle aussi portée disparue. Au moment de l'incendie, elle était au téléphone avec sa mère. "Elle est restée en ligne avec elle durant de longues minutes, jusqu’à ce que la communication ne coupe subitement", a expliqué l’oncle de cette femme au Parisien.



La préfecture de police a mis en place un numéro d'informations à destination des familles : le 0805.200.450.

#incendie rue Erlanger #Paris 16 : Activation de la Cellule d’Information du Public de la @prefpolice. Les proches des victimes et les personnes concernées par l’événement peuvent obtenir des renseignements au 0805.200.450. — Préfecture de police (@prefpolice) 5 février 2019