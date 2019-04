Incendie à Notre-Dame : une enquête hors norme a commencé

publié le 17/04/2019 à 11:48

Après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris lundi 15 avril, il faut maintenant reconstruire. Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée mardi 16 avril, a fixé un délai de 5 ans. Outre la reconstruction, il est venu le temps de comprendre ce qu'il s'est passé. Une enquête hors norme a commencé.



Pour la première phase des recherches, la police scientifique va utiliser un drone qui va explorer l'extérieur du toit de la cathédrale dans les heures qui viennent ce mercredi 17 avril. Elle se concentrera spécifiquement sur la zone où se trouvait la flèche où le feu se serait déclenché. L'intérieur de la voûte va également être scrutée, a déclaré un responsable ministériel.

Les images seront ensuite numérisées en 3D comme cela se fait pour une scène de crime. L'objectif est de déceler un tout petit détail qui pourrait expliquer le départ d'incendie et déterminer si celui-ci couvait depuis plusieurs jours.

Une énorme et longue enquête se profile

Douze enquêteurs de la police scientifique ont déjà collecté des éléments tout autour de la cathédrale et fait des photos. Mais ces experts ne seront vraiment opérationnels que quand le bâtiment sera sécurisé. Ils pourront alors effectuer des prélèvements des les débris. Mais l'enquête risque d'être longue puisque Notre-Dame est immense : 127 mètres de long et 48 mètres de large.



Cette enquête est en relation étroite avec celle menée par la brigade criminelle et les auditions de témoins. D'ailleurs des ouvriers qui travaillaient sur le chantier seront encore entendus ce mercredi 17 avril.