publié le 17/04/2019 à 06:40

Les décombres de Notre-Dame sont encore fumantes et l'émotion ne retombe pas deux jours après le terrible incendie qui a frappé le monument parisien emblématique. Croyants ou non, des milliers de personnes continuaient à affluer mardi 16 avril au soir à affluer autour de Notre-Dame, comme pour vérifier que leur cathédrale est toujours là, toujours debout.



On garde en mémoire le magnifique éclairage qui avait été conçu pour embellir la cathédrale pendant la nuit et bien sûr il va falloir s'y habituer. Notre-Dame de Paris est pour longtemps dans la pénombre. À côté du parvis, des touristes, des habitants, le silence est presque religieux. Les badauds regardent la cathédrale dénudée, amputée de sa flèche et de son toit. Une atmosphère de deuil.

Plusieurs centaines de fidèles se sont réunis place Saint-Michel et improvisent une veillée. Des litanies sont chantées en cœur dans une atmosphère de recueillement. Un beau moment de fraternité et de solidarité entre croyants ou non.

À écouter également dans ce journal

- Incendie à Notre-Dame de Paris - Des centaines de millions d'euros ont déjà été récoltés pour financer la reconstruction. On a parlé des dons des grands groupes : Pinault, LVMH... Au cours de la seule journée d'hier, la fondation du patrimoine a reçu 136 millions du grand public.



Justice - Une garde à vue et beaucoup de questions. Le pilote au commande de l'hélicoptère lors de l'évasion de Redoine Faïd est interrogé par la police. Sa belle-fille a entretenu une correspondance pendant plusieurs années avec le braqueur.



Ligue 1 - La sensation de la soirée en Ligue des Champions est venue de Turin. La Juve de Cristiano Ronaldo éliminée sur son terrain par l'Ajax d'Amesterdam. Les néerlandais se sont imposés 2 buts à 1. Au tour précédent, ils avaient déjà sorti le Real.