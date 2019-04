publié le 17/04/2019 à 09:38

Certains Américains ont été très émus des dégâts infligés par l'incendie à Notre-Dame de Paris. En particulier Andrew Tallon, un universitaire américain et historien de l’architecture gothique. Impliqué, il avait cofondé une organisation pour lever des fonds aux États-Unis, afin de contribuer aux travaux de rénovation, en lien avec la fondation des Amis de Notre-Dame.



Les Américains ont cette culture du mécénat, bien plus qu’en France, où l'on compte d’abord sur les financements publics. Ce dernier est malheureusement décédé il y a quelques mois, sans voir le feu dévaster cette cathédrale qu’il aimait tant. Et pourtant, il va peut être contribuer à la sauver.

Andrew Tallon était fasciné par les cathédrales gothiques, il voulait comprendre comment elles tiennent debout, et de quelle manière nos ancêtres ont réussi à bâtir ces miracles. Mais il savait bien que les plans de Notre-Dame étaient incomplets. Même les dessins, au fil des siècles, ne donnent que des renseignements incomplets sur l’architecture de la cathédrale qui a évolué au fil du temps. Les maçons et les tailleurs de pierre n’ont pas laissé de journal de bord.

Notre-Dame immortalisée au scanner

Le passionné a donc voulu établir des plans au millimètre près, tenant compte des dommages causés par le temps, des ajouts, des défauts, et même des irrégularités, où l'on perçoit la trace des architectes et des ouvriers qui ont travaillé sur cette montagne de pierre et de verre au fil des siècles.



À partir de 2010, il a donc commencé à travailler avec un appareil laser, extrêmement sophistiqué, posé sur un pied, pour photographier automatiquement chaque détail de la cathédrale, à l’intérieur, et à l’extérieur. Pour évaluer les distances, à la manière d'un géomètre, et modéliser Notre-Dame sur ordinateur.



Grâce à ces lasers extrêmement sophistiqués, qui permettent de donner une représentation absolument parfaite de la cathédrale, dotée d'1 milliard de points de données. C’est comme si Notre-Dame de Paris avait été passée au scanner. Grâce à ces données, ainsi qu’à des photos haute résolution, il est possible d’établir une cartographie en 3D du monument, quasiment au millimètre près.

Des données précieuses pour la reconstruction

Toutes ces données gigantesques sont conservées sur des disques durs. Ce travail va être extrêmement précieux pour les architectes qui vont se charger de la restauration. Par exemple, pour la voûte, sérieusement endommagée, et pour la flèche du XIXe siècle de Viollet-le-Duc, s’il est décidé de la rebâtir à l’identique.



Une vidéo tournée en 2017 par Andrew Tallon peu avant sa mort, le montre sur les hauteurs de Notre-Dame, où il déplorait le mauvais était de sa cathédrale bien-aimée. Il disait qu’il faudrait lui accorder plus d’attention. Il n’imaginait pas que ce toit disparaîtrait quelques mois après lui.