publié le 17/04/2019 à 21:00

L'enquête hors-norme pour déterminer les circonstances de l'incendie de Notre-Dame de Paris se poursuit. Près de 10 personnes ont déjà été entendues par les enquêteurs de la brigade criminelle. Les auditions vont continuer. Elles concerneront ce jeudi 18 avril de nouveaux témoins et, en vue de compléments, des personnes déjà entendues.



Des enquêteurs de l'identité judiciaire et du laboratoire central de la préfecture ont pu accéder à certains endroits du site et commencer leurs constatations. S'il n'exclut aucune hypothèse, le parquet de Paris rappelle, qu'à ce stade, les investigations n'ont pas mis en évidence d'éléments désignant une origine criminelle.

La piste accidentelle demeure donc privilégiée par les 40 enquêteurs de la brigade criminelle de la Direction régionale de la police judiciaires (DRPJ) mobilisés pour déterminer l'origine de l'embrasement de la cathédrale.