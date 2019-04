Incendie à Notre-Dame-de-Paris : les images impressionnantes

et AFP

publié le 15/04/2019 à 20:15

Les images sont terribles. Le violent incendie qui ravage, depuis 18H50, la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, continue de se propager, et gagne peu à peu l'avant du bâtiment. La flèche s'est effondrée peu avant 20 heures. Les pompiers continuent, avec difficulté, de lutter contre les flammes.



Le parvis a été entièrement évacué. Sur les ponts alentours et le long de la Seine, des centaines de passants assistent, impuissants à la scène, parfois en pleurs. Ils sont également nombreux à publier photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Les images montrent une charpente entièrement détruite par les flammes. La flèche, qui culminait à 93 mètres de haut, n'existe plus. Une épaisse fumée aux teintes jaunâtres continue de s'échapper de l'édifice, monument historique le plus visité d'Europe.