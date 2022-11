Imam Iquioussen : la justice belge confirme en appel le refus d'extradition vers la France

Hassan Iquioussen va rester en Belgique. La cour d'appel de Mons, en Belgique, a confirmé en appel le refus de la justice belge de remettre l'imam aux autorités françaises ce mardi 15 novembre. La justice française réclamait le retour d'Hassan Iquioussen, accusé de s'être soustrait à un arrêté d'expulsion à la fin de l'été.

Cette décision de justice vient confirmer la décision rendue par le tribunal de Tournai le 21 octobre. La cour avait refusé d'exécuter le mandat européen visant l'imam marocain. Hassan Iquioussen a été arrêté par la justice belge le 30 septembre dernier à Mons, assigné à résidence sous surveillance électronique depuis le lundi 7 novembre.

La cour d'appel de Mons "considère que les faits à la base du mandat d'arrêt européen décerné le 31 août 2022 ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge", a indiqué François Demoulin, substitut du procureur général.

Dans les colonnes du Parisien, Hassan Iquioussen s'est exprimé sur le feuilleton politico-judiciaire dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. "Je veux bien qu’on me condamne parce qu’il est sûr et certain que j’ai dit des choses condamnables. Mais m’expulser de l’endroit où je suis né, là où j’ai toujours vécu, c’est comme déraciner un chêne", a expliqué le prédicateur.

Gérald Darmanin avait souhaité voir l'imam expulsé du pays à travers une procédure. Hassan Iquioussen avait été accusé d'antisémitisme et d'homophobie par le ministre de l'Intérieur. Sa fuite avait occasionné la mise en place d'un mandat d'arrêt européen délivré à son encontre.



