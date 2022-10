VIDÉO - Quand Philippe Caverivière réunit Gérald Darmanin et l'imam Iquioussen

Ce mardi 18 octobre, Philippe Caverivière est visiblement très heureux de voir Gérald Darmanin. "C'est une joie immense d'accueillir notre ministre de l'Intérieur", confie-t-il. Depuis plusieurs semaines, le chroniqueur s'est fixé une mission importante : "Faire cesser ce conflit idiot entre notre ministre de l'Intérieur et l'imam Iquioussen, le Gérard Majax de Ouarzazate".

Profitant de la venue du ministère de l'Intérieur, Philippe Caverivière souhaite réellement faire renouer le dialogue entre les deux hommes. Pour mener à bien ce défi, il fait appel au "professionnel de la réconciliation", Julien Courbet. Ce dernier passe un coup de fil à l'iman Iquioussen, qui a été interpellé en Belgique il y a plusieurs semaines.

"On est, effectivement, avec Gérald Darmanin qu’on sent triste, qu’on sent peiné même et qui n’a qu’une demande en réalité, c’est que vous rentriez en France. C’est quelque part une déclaration d’amour qu’il vous fait ", demande Julien Courbet à Hassan Iqioussen. "Tu me prends pour un jambon Julien ? Ce n'est pas très bien de prendre un musulman pour un jambon", pointe l'imam.

Ce dernier semble apprécier la Belgique et ne veut plus rentrer en France. "Je me sens bien en Belgique", confie l'imam. "Même si je rentre, vous n’avez plus assez d’essence pour faire le plein d’une Twingo alors celui d’un avion Easy Jet pour Ouarzazate, ce n'est pas la peine."

