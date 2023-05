Chaque samedi, Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL, vous raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Parfois, ce sont des arnaques qui dépassent l'entendement.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste a repéré dans les colonnes de l'hebdo de Sèvre et Maine, un article au sujet d'un homme capable de faire gober tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins. À l'instar du personnage de Frank Abagnale Jr, incarné par Leonardo DiCaprio dans le film Arrête moi si tu peux, il est passé maître dans l'art de l'escroquerie. Le quinquagénaire a commencé par sévir sur les sites de rencontre et ciblait des femmes de son âge, en mal d'amour. "Sa technique était parfaitement rodée. Il se présentait comme un chirurgien cardiaque qui revenait de New York, où il avait vendu sa clinique", explique Guillaume Hellouin, l'auteur de l'article. "Il disait même être allé par l'Afghanistan pour mener des missions humanitaires. Il aurait sauvé un petit garçon qu'il voulait adopter, mais il n'avait pas pu le ramener en France", précise le journaliste.

Pour ne pas éveiller les soupçons, l'escroc a travaillé à fond ses fausses identités. "Vous pouviez le faire parler d'une opération du cœur sans problème. Visiblement, il savait soutenir la conversation de façon inimaginable. Il a même dupé de vrais médecins qui, lors de dîners, croyaient vraiment avoir affaire à un de leurs confrères. Il lisait des livres de chirurgie pour donner le change. Bien évidemment, sur les sites de rencontre, certaines femmes n'avaient pas trop de mal à le croire", raconte Guillaume Hellouin.

Après avoir fait physiquement sa connaissance, plusieurs d'entre elles sont tombées amoureuses. Une fois en couple, ce monsieur, étrangement, ne mettait plus la main au portefeuille. Quand il fallait régler des factures et des additions, il s'arrangeait toujours pour trouver des subterfuges. Ces techniques n'ont pas fonctionné éternellement, surtout quand l'individu a fait connaître sa prétendue condition de chirurgien cardiaque à un peu trop de monde.

En début d'année 2023, ce dernier est allé se pavaner dans l'école où est scolarisé l'enfant de sa compagne, en Loire-Atlantique. Suspicieuse, la directrice a tout de suite fait part de ses doutes à la femme dupée, ainsi qu'aux forces de l'ordre. Le 5 avril, alors qu'il avait entre temps pris la poudre d'escampette, l'homme a fini par être interpellé, mais avec difficulté. "Les gendarmes ont d'ailleurs eu du mal à le localiser parce que c'était quelqu'un qui changeait très régulièrement de domicile", rappelle l'auteur de l'article.

Les autorités ont fini par le retrouver à 1 h et demie de Nantes, chez une autre femme, dans le golfe du Morbihan. L'homme se faisait passer pour le directeur d'un grand laboratoire pharmaceutique américain. À l'arrivée, l'homme a écopé de deux ans de prison ferme et devra suivre des soins psychologiques. Ce dernier comptait déjà 20 condamnations sur son casier judiciaire, dont les trois-quarts pour des escroqueries.

