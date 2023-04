PSG : le malaise Christophe Galtier, accusé de racisme

Nouvelle polémique au Paris Saint-Germain. Alors que la situation sportive du club, certes toujours leader en championnat, est précaire, le coach Christophe Galtier est rattrapé par des accusations de propos racistes qu'il aurait tenus lorsqu'il officiait à Nice.

Au club parisien, tout prend des proportions considérables ; et avant même hier matin que l'intéressé ne démente ces propos par le biais de son avocat, le principal mouvement de supporter, le Collectif Ultra Paris, dégainait un communiqué appelant au départ de l'entraineur parisien, si les faits sont avérés.

Au sein de la direction, la réaction est évidemment plus mesurée. Officiellement, il n'y a pas d'enquête interne sur une affaire concernant un autre club et une période antérieure à la prise de fonction de Christophe Galtier. Le PSG soutient logiquement son coach en l'absence de preuve ou d'éléments plus tangibles qu'un mail relatant une conversation, parole contre parole.

Une protection rapprochée a même été organisée par le club au regard des insultes et menaces qui ont fleuri sur les réseaux sociaux à l'adresse de Christophe Galtier. Un homme que son entourage qualifie, de meurtri, mais déterminé à laver son honneur, en craignant toutefois qu'il reste, forcément une trace dans l'opinion publique, de telles accusations.



